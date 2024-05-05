تصريحات إعلامية جريئة لكريم فهمي عن زواجه و"خياناته"

كشف الفنان المصري كريم فهمي في تصريحات جريئة عن علاقاته قبل الزواج، وكذلك عن الخلاف بينه وزوجته وبين الفنانة هنا زاهد طليقة شقيقه.

وقال، خلال استضافته في برنامج "كتاب الشهرة" مع الإعلامي علي ياسين، إنه عاش تجربة "المساكنة"، وخان زوجته مع فتاة أخرى عبر مكالمات هاتفية، إلا أن هذا كله وقع في فترة مبكرة من حياته، حين كان لا يزال يافعًا، وذلك بحكم طبيعة المرحلة العمرية.

ولفت فهمي إلى أنه "لا يحب الحديث عن أخطائه"، لأنه "يبغض المجاهرة بالمعصية"، وفق تعبيره. مضيفًا أن "80% من الشباب ارتكبوا أخطاء وهم في سن صغيرة".

وأوضح أنه ارتكب غلطة كادت تنهي علاقته بزوجته قبل ارتباطهما رسميًّا، مؤكدًا أنه لو كانت الأدوار معكوسة وهي من قامت بخيانته فلن يسامحها. ووصف علاقته بزوجته بأنها بمثابة "قصة كفاح"، إذ إنها وقفت إلى جانبه بكل ما أوتيت من قوة، متابعًا: "لما تخرجت في الجامعة طلبت يدها من والدها ولم أكن أملك أي أموال، لم أكن أمتلك حتى شقة".

ونفى الاتهام بأنه هو وزوجته تسببا في انفصال شقيقه الفنان أحمد فهمي عن الفنانة هنا الزاهد، قائلًا: "لا أحب الحديث عن أي شخص يخصنا أو كان يخصنا، مش من الصح إني أطلع وأتكلم عليه في برنامج، كانت تخص أخي، لم نضعط على أحمد فهمي سواء في الزواج من هنا الزاهد أو من طلاقه منها".

أما عن الخلافات بينه وزوجته مع هنا، قال: "لا أريد الحديث عن الأمر سواء أكان بالسلب أم الإيجاب، الجميع يعلم أنه كان هناك خلافات بيننا، وعشان اتكلم في الحاجات دي وأقول إني مش غلطان، هضطر اتكلم عن حد دخل بيتنا ويخصنا، ودا مش من طبعي، لم نتدخل أنا ودانيا (زوجته) غير في الصلح وفي الخير".

وكشف الفنان المصري عن أن والديه انفصلا وهو في مرحلة مبكرة من حياته بسبب غياب التفاهم بينهما، ما اضطره إلى أن يعيش بمفرده فترة طويلة، مشيرًا إلى أن والدته كانت صغيرة وتزوجت مرة أخرى ولم يكن يتقبل الأمر وقتذاك لكنه الآن يتفهم. وأضاف أنه ذهب إلى الطبيب النفسي في مرحلة سابقة بسبب طبيعة عمله.