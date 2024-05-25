تتغير بتقدم السن.. خبراء يكشفون "أسرار الأحلام"

يتغير محتوى الأحلام بشكل ملحوظ خلال مراحل الحياة المختلفة، وتُعزى هذه التغيرات إلى التحولات التي تطرأ على حياة الفرد مع التقدم بالسن، سواء في مجال العمل أو العلاقات أو الصدمات التي يواجهها، وفق ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست".

ونقلت الصحيفة عن عالم النفس جوزيف دي كونينك، قوله إن "الحلم هو نتاج العمر، هناك مساحة مفتوحة للعقل، وإذا انتبهت إلى أحلامك، يمكنك أن تتعلم الكثير عن نفسك، الأحلام تدعم فكرة أنها استمرارية لحياتنا اليقظة".

وقال باحث الأحلام وكاتب ومؤسس قاعدة بيانات النوم والأحلام، كيلي بولكلي، إنه"خلال مرحلة الطفولة، تظهر الحيوانات بشكل متكرر في أحلام الأطفال، ربما بسبب ارتباطهم بالقصص والحيوانات الأليفة. كما أن الأطفال غالبًا ما يعانون من كوابيس".

وأضاف أنه "في مرحلة المراهقة والشباب، تبرز الأحلام الساخنة ذات المحتوى الجنسي والعدواني بصورة أكبر، ومع التقدم في العمر، يلاحظ الخبراء انخفاضًا في وتيرة الأحلام ذات المحتوى الجنسي والرياضي. فبينما يكون الشباب أكثر عرضة للحلم بأصدقائهم، يميل كبار السن إلى الحلم بأقاربهم بشكل أكبر. كما أن كوابيس كبار السن تقل مقارنة بالشباب، لكن أحلامهم عن الأشخاص المتوفين تزداد".

وبحسب بولكلي، فإن "إعادة الاتصال بالأحبة المتوفين تبقى سيناريو متكررًا لدى كبار السن، الذين يحلمون بالموت وزيارة الراحلين بصورة أكبر"، موضحًا أن "التغير في موضوعات الأحلام عبر مراحل العمر قد ينبع من رغبة الإنسان في إنهاء القضايا العالقة، والتوصل إلى فهم أعمق لذاته".

في سياق متصل، وجدت دراسات أجرتها الباحثة مونيك لورتي لوسييه، أن "أحلام النساء تصبح أكثر إيجابية ومتعة مع التقدم في السن، وذلك بعيدًا عن الصراعات العائلية أو المهنية التي كانت تعكسها أحلامهن في سن أصغر".

وأفاد مدير البحوث في مختبر النوم بالمعهد المركزي للصحة العقلية في ألمانيا، مايكل شريدل، بأن "كبار السن أيضًا يبلّغون عن أحلام بأنهم ضائعون في بيئة غريبة أو يبحثون عن سياراتهم في مدينة أجنبية. وغالبًا ما تتسم أحلامهم المتعلقة بالعمل بالنغمة السلبية، خاصة إذا كان عملهم السابق مرهقًا".