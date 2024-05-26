شون بيكر يوجه رسالة بعد نيل "السعفة الذهبية" في كان السينمائي

لم يكن مفاجئًا حصول الفيلم الأمريكي "أنورا" للمخرج شون بيكر، على جائزة "السعفة الذهبية" في مهرجان كان السينمائي بدورته الـ77، فالعمل متفرد، وقد وصفته رئيسة لجنة تحكيم المهرجان غريتا غيرويغ بالقول: "رائع ومليء بالإنسانية.. لقد حطّم قلوبنا".

وطالب مخرج "أنورا" شون بيكر، في كلمته أثناء تسلم الجائزة، بعرض الأفلام في صالات السينما، قائلاً: "يجب أن يتذكر العالم أن مشاهدة فيلم عبر الهاتف الخلوي أو في المنزل ليست الطريقة الأنسب.. المشاهدة في صالة السينما تجعلنا نتشارك الحزن، والخوف، والضحك".

وفي "أنورا"، يؤكد المخرج الأمريكي شون بيكر، ولعه القديم بالشخصيات المهمشة والمفعمة بالإنسانية، وقد سبق له أن قدم فيلمين شهيرين، هما: "تانجرين" و"ذا فلوريدا بروجكت".