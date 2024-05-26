شون بيكر يوجه رسالة بعد نيل "السعفة الذهبية" في كان السينمائي
لم يكن مفاجئًا حصول الفيلم الأمريكي "أنورا" للمخرج شون بيكر، على جائزة "السعفة الذهبية" في مهرجان كان السينمائي بدورته الـ77، فالعمل متفرد، وقد وصفته رئيسة لجنة تحكيم المهرجان غريتا غيرويغ بالقول: "رائع ومليء بالإنسانية.. لقد حطّم قلوبنا".
وطالب مخرج "أنورا" شون بيكر، في كلمته أثناء تسلم الجائزة، بعرض الأفلام في صالات السينما، قائلاً: "يجب أن يتذكر العالم أن مشاهدة فيلم عبر الهاتف الخلوي أو في المنزل ليست الطريقة الأنسب.. المشاهدة في صالة السينما تجعلنا نتشارك الحزن، والخوف، والضحك".
وفي "أنورا"، يؤكد المخرج الأمريكي شون بيكر، ولعه القديم بالشخصيات المهمشة والمفعمة بالإنسانية، وقد سبق له أن قدم فيلمين شهيرين، هما: "تانجرين" و"ذا فلوريدا بروجكت".
وخلال ساعتين و18 دقيقة، يُخيل لمتابع "أنورا"، أنه شبيه بقصة سندريلا، لكن القصة لا تلبث أن تأخذ منحى دراميًا تميل فيه نحو الكوميديا، بشكل ذكّر الكثيرين بكلاسيكيات السينما الأمريكية.
ووسط عاصفة من تصفيق الحضور، تسلّم مبتكر سلسلة أفلام "ستار وورز" (حرب النجوم) الشهيرة جورج لوكاس، من صديقه المخرج فرانسيس فورد كوبولا، سعفة ذهبية فخرية عن مجمل مسيرته خلال مهرجان كان.
وإضافة إلى "السعفة الذهبية" لفيلم "أنورا"، والسعفة الذهبية الفخرية لجورج لوكاس، جاءت بقية جوائز المهرجان على الشكل التالي:
الجائزة الكبرى: "آل وي إيماجن آز لايت" لبايال كاباديا.
جائزة الإخراج: ميغيل غوميس عن "غراند تور".
جائزة لجنة التحكيم: "إميليا بيريز" لجاك أوديار.
جائزة لجنة التحكيم الخاصة: "بذرة التين المقدس" لمحمد رسولوف.
جائزة أفضل سيناريو: "ذا سابستنس" لكورالي فارجا.
جائزة أفضل ممثلة: ممثلات "إميليا بيريز" لجاك أوديار: كارلا صوفيا غاسكون وزوي سالدانيا، وسيلينا غوميز، وأدريانا باز.
جائزة أفضل ممثل: جيسي بليمونز عن دوره في "كايندز أوف كايندنس" ليورغوس لانثيموس.
جائزة الكاميرا الذهبية: "أرمان" لهالفدان أولمان توندل
السعفة الذهبية للفيلم القصير: "ذا مان هو كود نات ريماين سايلنت" لنيبويسا سلييبيفيتش.