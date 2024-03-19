نجاة أحمد فهمي من الغرق في "رامز جاب من الآخر" (فيديو)
نجا الفنان المصري أحمد فهمي من الغرق في إحدى فقرات برنامج المقالب الشهير "رامز جاب من الآخر"، وذلك لعدم قدرته على السباحة، ليسخر منه رامز جلال قائلا "كل الجثة دي وما بتعرفش تعوم".
ووقع النجمان أحمد فهمي وحمادة هلال ضحايا للفنان رامز جلال في حلقة الليلة من برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر".
وقال رامز جلال في مقدمة البرنامج: "أنا النهاردة هحط النار جنب البنزين، واحد عامل فيها برنس الأشباح وبيحضر العفاريت والأرواح، حاتي الفن وكبابجي الدراما، ومداح الفن، ربنا ما يجعلنا قطاعين أرزاق، واحد مستحلي نفسه وقال أنا حسين فهمي، والتاني لبس جلابية وقالك أنا المداح، المداح بيتخض يا جدعان".
وتعرض برنامج رامز جلال هذا العام وككل عام، للكثير من الانتقادات، حيث اتهم البعض الضيوف بمعرفتهم السابقة بالمقلب، فيما راح آخرون لتوجيه كلمات قاسية لرامز جلال، متهمينه بأنه يعرض حياة ضيوفه للخطر من خلال ضربهم وتعريضهم للتعذيب.