نجاة أحمد فهمي من الغرق في "رامز جاب من الآخر" (فيديو)

نجا الفنان المصري أحمد فهمي من الغرق في إحدى فقرات برنامج المقالب الشهير "رامز جاب من الآخر"، وذلك لعدم قدرته على السباحة، ليسخر منه رامز جلال قائلا "كل الجثة دي وما بتعرفش تعوم".

ووقع النجمان أحمد فهمي وحمادة هلال ضحايا للفنان رامز جلال في حلقة الليلة من برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر".