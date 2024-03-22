الملكة كاميلا تطمئن البريطانيين على صحة تشارلز: "يتحسن بشكل جيد جدا"
أفادت ملكة بريطانيا، كاميلا، اليوم الخميس، بأن زوجها الملك تشارلز الذي يعالج من السرطان يتحسّن بشكل "جيد جدًا"، وذلك أثناء استقبالها جمعًا من الناس خلال زيارة لأيرلندا الشمالية. وفق وكالة "رويترز".
ويتغيّب تشارلز عن واجباته العامة، منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، مع خضوعه لعلاج نوع غير محدّد من السرطان، مما جعل كاميلا وولي العهد الأمير وليام يُمثلان الوجه العام للعائلة المالكة.
وقالت كاميلا، البالغة من العمر 76 عامًا، لتلميذة أعطتها خارج أحد المتاجر بطاقة تتمنّى لزوجها التوفيق "شكرًا لك. سيكون سعيدًا".
وخرجت كاميلا ووليام، هذا الأسبوع، للقاء الناس والمشاركة في أعمال خيرية ليمثّلا الدور العام للعائلة المالكة، بينما تتعافى كيت، أميرة ويلز، من مشكلة صحية، وهي إحدى الوجوه العامة البارزة للأسرة المالكة.
ومن غير المتوقّع أن تعود "كيت" إلى الاضطلاع بمهامّها الرسمية إلا بعد عيد القيامة في 31 مارس/ آذار، بعد إجراء عملية جراحية في البطن لحالة غير سرطانية في يناير/ كانون الثاني.
وأنشأت كاميلا التي تحبّ الكتب جمعية خيرية للقراءة، ومن المقرّر أن تحضر فعالية، في وقت لاحق اليوم الخميس، للاحتفال بتاريخ الأدب في أيرلندا الشمالية في قلعة هيلزبورو، يستضيفها الشاعر بول مولدون.