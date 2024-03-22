الملكة كاميلا تطمئن البريطانيين على صحة تشارلز: "يتحسن بشكل جيد جدا"

أفادت ملكة بريطانيا، كاميلا، اليوم الخميس، بأن زوجها الملك تشارلز الذي يعالج من السرطان يتحسّن بشكل "جيد جدًا"، وذلك أثناء استقبالها جمعًا من الناس خلال زيارة لأيرلندا الشمالية. وفق وكالة "رويترز".

ويتغيّب تشارلز عن واجباته العامة، منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، مع خضوعه لعلاج نوع غير محدّد من السرطان، مما جعل كاميلا وولي العهد الأمير وليام يُمثلان الوجه العام للعائلة المالكة.

وقالت كاميلا، البالغة من العمر 76 عامًا، لتلميذة أعطتها خارج أحد المتاجر بطاقة تتمنّى لزوجها التوفيق "شكرًا لك. سيكون سعيدًا".