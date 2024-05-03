العراق.. اعتقال عصابة آسيوية بتهمة الخطف والابتزاز

وأضاف: "إنه تم تشكيل فريق متابعة وتحرٍ، تابع العصابة ليتبين أنها مخصصة لخطف مقيمين من جنسيات آسيوية، ويتم التفاوض مع ذويهم في البلد الأم ومقايضتهم بالأموال مقابل إطلاق سراحهم".

واشار المصدر إلى "أن التحقيقات الأولية أثبتت تورط الشبكة بخطف أكثر من 7 مقيمين أجانب في العاصمة بغداد، حيث يتم استدراجهم ليلا إلى أحد المنازل ثم يقومون باحتجازهم ثم ابتزاز ذويهم".

وهذه الحادثة ليست المرة الأولى التي تسجل فيها عملية قبض بحق عصابات من جنسيات أجنبية يقيمون بشكل غير شرعي في العاصمة بغداد منهم بتهم قتل وآخرين بتهم سرقة وابتزاز.