يمني يقتل والدته ويبلغ الشرطة بأمر غريب

أقدم يمني على قتل والدته في العاصمة المؤقتة عدن، الثلاثاء، قبل أن يذهب لإبلاغ قسم الشرطة، والادعاء بأن والدته انتحرت شنقًا.

وقالت شرطة عدن إنها "ألقت القبض على الابن، الذي اعترف لاحقًا بارتكاب جريمة قتل والدته شنقًا في منزلها، بمنطقة الممدارة شمال شرق عدن".

وأضافت في بيان صدر عنها، أن "الابن قام بإبلاغ مركز الشرطة عن وفاة والدته، بعد قيامها بشنق نفسها في ظروف غامضة".

وأضاف أن "السلطات الأمنية نزلت إلى مسرح الجريمة، للقيام بإجراءات التحقيق وأخذ أقوال الشهود، واكتشفت وجود آثار اعتداء على جسد الضحية التي تبلغ من العمر 65 عاماً".

وأكدت الشرطة أنها "اعتقلت الابن وأنها ستواصل التحقيق مع المتهم لمعرفة أسباب الجريمة، واستكمال كافة الإجراءات القانونية، لتحويله إلى الجهات المختصة".