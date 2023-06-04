دراسة علمية: مشروب القرفة يبطئ من نمو السرطان

ووفقا لـ"ذي صن"، أثبتت دراسات نشرت في عام 2022 أن القرفة لها آثار مفيدة على المصابين بداء السكري من النوع الثاني؛ لأنها قد تحاكي تأثيرات الإنسولين لتحسين امتصاص السكر في الخلايا.

ويؤثر ارتفاع نسبة السكر في الدم بما يعرف بفرط سكر الدم على المصابين بداء السكري من النوع الأول والسكري من النوع الثاني، وكذلك النساء الحوامل المصابات بسكري الحمل، وفقا لإرشادات هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS).

وارتبط استهلاك القرفة بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث أظهر بحث أن 3/4 ملاعق صغيرة يتم تناولها يوميا كانت قادرة على تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

وأثبتت الدراسات أن القرفة تقلل من ضغط الدم عند تناولها باستمرار لمدة 8 أسابيع على الأقل.