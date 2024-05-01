سامر إسماعيل: كنت أُصنَّف على أنني "فاشل".. و"ولاد بديعة" كان مرهقا

قال الممثل السوري سامر إسماعيل إنه ليس هناك أي موضوع لا ينبغي الحديث عنه في الدراما، بما في ذلك التابوهات، طبعاً مع حرص صناع الأعمال على معالجة القضايا وأسلوب الخطاب، وأن يكون لديهم مسؤولية تجاه الحساسيات، وأن يقدموا موضوعاتهم بطريقة تراعي تلك الحساسية.

أولاد بديعة وشخصية شاهين

وعن الانتقادات التي وجهت لمسلسل "ولاد بديعة" في تناوله لبعض تلك الحساسيات الدينية والاجتماعية، أوضح سامر في حواره مع برنامج المختار أن المُرائين الدينيين والمجتمع المنحل أخلاقيًّا كانوا طرفاً من المعادلة، وفي مقابله طرف آخر لديهم انتماء ديني حقيقي، وسويين على المستوى الاجتماعي، وأنه بين المزيفين والحقيقيين دار العمل ككل، وتم تصوير أماكن العبادة بأنها تقبل كل الناس المؤمنين والخطائين وهذا هو الواقع.

ووصف إسماعيل "أولاد بديعة" بأنه مشروع مرهق لأنهم بدؤوه متأخرين، إلى جانب التأخر بكتابة الحلقات ما جعل ظرفه الإنتاجي صعب جدًّا، حتى أن التصوير استمر حتى أواخر أيام شهر رمضان، لافتاً إلى أنه مع ذلك كان سعيداً جدًّا بمجموعة النجوم المشاركين.

ولفت سامر أنه بعد انتهائه من تصوير دور البطولة في المسلسل التركي "الدخيل" الذي استمر لسنة وشهر، وضع في ذهنه الراحة، إلا أن مقولة العمل وشراكاته الإبداعية ضمنه دفعته للتخلي عن راحته والبدء بالتصوير، حتى أنه يطلب من الكاتبين والمخرجة بأن يقتلوا شخصيته في الحلقة العاشرة، أو أن يخففوا عدد مشاهده.