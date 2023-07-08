عبر نفق تحت الأرض.. عصابة عراقية تسرق محل مجوهرات على الطريقة الهوليودية
بدت عصابة عراقية وكأنها متأثرة بأفلام هوليود في تنفيذ جريمة سرقة استهدفت محلا للمجوهرات، وسط العاصمة العراقية بغداد.
بدأ تفكير العصابة في تنفيذ خطتها قبل شهر من وقوع الحادثة عندما استأجروا في منطقة شارع فلسطين ببغداد مخبزا مجاورا لمحل مجوهرات.
وبحسب موقع قناة "السومرية"، عمل أفراد العصابة في المخبز لمدة شهر بشكل طبيعي، من دون أن يلفتوا انتباه أحد.
وعمل أفراد العصابة بشكل طبيعي في المخبز حتى اللحظة المناسبة، التي حفروا فيها حفرة للدخول إلى المحل وسرقة ثلاثة عشر كيلوغراما من الذهب والمصوغات.
وأضاف الموقع أن أصحاب المحل ناشدوا القضاء والقوات الأمنية لمساعدتهم والإسراع بحل قضيتهم التي كبدتهم خسائر كبرى.
والحادثة يبدو أنها مستوحاة من تاريخ السينما، حيث روت أفلام عدة طرق نهب مختلفة واحترافية كقصة فيلم the bank job الذي يعود إلى حقبة السبيعينيات.
وتتلخص قصة الفيلم حول تاجر تقترح عليه صديقته فكرة لجني المال السريع، فأعجب بالفكرة ولجأ إلى أصدقاء له واستأجروا مخزنا تجاريا قرب بنك، ثم بدأوا بعمليات الحفر إلى أن وصلوا إلى خزينة الأموال لينفذوا جريمة السرقة.