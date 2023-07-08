عبر نفق تحت الأرض.. عصابة عراقية تسرق محل مجوهرات على الطريقة الهوليودية

بدت عصابة عراقية وكأنها متأثرة بأفلام هوليود في تنفيذ جريمة سرقة استهدفت محلا للمجوهرات، وسط العاصمة العراقية بغداد.

بدأ تفكير العصابة في تنفيذ خطتها قبل شهر من وقوع الحادثة عندما استأجروا في منطقة شارع فلسطين ببغداد مخبزا مجاورا لمحل مجوهرات.

وبحسب موقع قناة "السومرية"، عمل أفراد العصابة في المخبز لمدة شهر بشكل طبيعي، من دون أن يلفتوا انتباه أحد.

وعمل أفراد العصابة بشكل طبيعي في المخبز حتى اللحظة المناسبة، التي حفروا فيها حفرة للدخول إلى المحل وسرقة ثلاثة عشر كيلوغراما من الذهب والمصوغات.