لليوم السابع.. حرائق الغابات تستعر في اليونان
تصاعدت حدة ورقعة حرائق الغابات في أنحاء مختلفة في اليونان، اليوم الاثنين، وسط محاولات حثيثة من أجل السيطرة على هذه الحرائق.
وأجبرت الحرائق السلطات على إجلاء الناس من شاطئ في جزيرة "كورفو" بينما احتشد السياح في مطار في جزيرة "رودس".
وكان آلاف السياح والزوار قد فروا خلال الأيام الماضية من الفنادق والمنتجعات في رودس والمناطق المجاورة بسبب تصاعد الحرائق واتساع رقعتها، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".
وأجبرت الحرائق المشتعلة منذ يوم الأربعاء، في رودس السلطات على إجلاء 19 ألف شخص في مطلع الأسبوع، حيث وصلت النيران المستعرة إلى منتجعات ساحلية على الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة.
وتعد "رودس" و"كورفو" من بين أفضل الوجهات في اليونان للسياح من بريطانيا وألمانيا.
وقال نائب رئيس بلدية "رودس" كونستانتينوس تاراسلياس، لشبكة "إي.آر.تي" الحكومية: "نحن في اليوم السابع من الحريق ولم تتم السيطرة عليه".
وقضى السياح الليل على أرضية المطار، في انتظار رحلات العودة إلى بلادهم، فيما ألغت شركات تنظيم الرحلات السياحية الرحلات المتجهة إلى "رودس"، وفق "رويترز".
وجرت عمليات إجلاء عن طريق البحر في "كورفو" حيث تم إجلاء 59 شخصا من أحد الشواطئ الأحد، وأظهرت لقطات مصورة من الجزيرة ارتفاع النيران إلى عنان السماء في منطقة جبلية.
وكثيرا ما تتعرض اليونان لحرائق غابات خلال أشهر الصيف، لكن تغير المناخ أدى إلى مزيد من موجات الحر الشديدة في جنوب أوروبا.
وتجاوزت درجات الحرارة خلال الأسبوع الماضي 40 درجة مئوية في أجزاء كثيرة من اليونان، ومن المتوقع أن تستمر مرتفعة في الأيام المقبلة.