لليوم السابع.. حرائق الغابات تستعر في اليونان

تصاعدت حدة ورقعة حرائق الغابات في أنحاء مختلفة في اليونان، اليوم الاثنين، وسط محاولات حثيثة من أجل السيطرة على هذه الحرائق.

وأجبرت الحرائق السلطات على إجلاء الناس من شاطئ في جزيرة "كورفو" بينما احتشد السياح في مطار في جزيرة "رودس".

وكان آلاف السياح والزوار قد فروا خلال الأيام الماضية من الفنادق والمنتجعات في رودس والمناطق المجاورة بسبب تصاعد الحرائق واتساع رقعتها، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

وأجبرت الحرائق المشتعلة منذ يوم الأربعاء، في رودس السلطات على إجلاء 19 ألف شخص في مطلع الأسبوع، حيث وصلت النيران‭‭ ‬‬المستعرة إلى منتجعات ساحلية على الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة.

وتعد "رودس" و"كورفو" من بين أفضل الوجهات في اليونان للسياح من بريطانيا وألمانيا.