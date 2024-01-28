احذروا الإفراط في مشاركة معلوماتكم عبر "التواصل الاجتماعي"

شهدت ظاهرة مشاركة المعلومات تحولًا كبيرًا في عصر التواصل الاجتماعي الواسع، إذ أصبحت المنصات الإلكترونية مساحات يتسنى للأفراد نشر تفاصيل حياتهم فيها بحرية؛ ما يؤدي إلى طمس الخطوط الفاصلة بين ما يعتبر خاصًا وعامًا، وفق صحيفة "الغارديان".

ولتقديم مقياس لمستوى الإفراط في هذه المشاركة، نشرت الصحيفة البريطانية تقريرًا حول كيفية مشاركة الأفراد لأفكارهم وعواطفهم وتجاربهم الشخصية عبر الإنترنت.

ووسط هذا المشهد المتطور، تساءلت "الغارديان" عن مقدار المعلومات الشخصية الذي يعد أكثر من اللازم.

وبحسب التقرير، فإن المبالغة في نشر التفاصيل الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي ليست ظاهرة جديدة، لكنها اكتسبت اهتمامًا أكاديميًا من خلال دراسة أجريت على المراهقين، والتي أوضحت أن الإفراط في المشاركة قد يكون مرتبطًا أيضًا بحالات نفسية مثيرة للقلق.

وحثت نتائج الدراسة على التفكير في الدوافع وراء مشاركة الأشخاص حياتهم عبر الإنترنت، وكيفية تعريف الإفراط في المشاركة في السياق الرقمي، إذ إن مصطلح "المشاركة المفرطة" يعني "الكرم المفرط بمعلومات حول الحياة الخاصة للفرد أو الحياة الخاصة للآخرين".

وقالت الصحيفة إن ظهور الأشخاص المؤثرين، الذين يتم تعويضهم ماليًا نتيجة مشاركتهم لجوانب من حياتهم، ساهم في تغيير المعايير حول هذا الإفصاح الشخصي المبالغ فيه.