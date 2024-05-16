الدببة تثير رعب سكان قرى جبلية شمال العراق (فيديو)

ويقول سكان المنطقة إنهم تفاجؤوا بوجود الدببة في الجبل، حيث توجد في مناطق متفرقة منه قرى صغيرة متباعدة المنازل.

وقال، سردار سوراني وهو أحد سكان المنطقة لـ"ارم نيوز" "أطفالنا يتجولون بشكل دائم على سفح الجبل إمّا للعب وإمّا لجمع الحطب أو لرعي الماعز هناك، لكن اليوم قررنا منعهم، حتى لا يتعرضوا لمهاجمة الدببة".

وكانت حكومة إقليم كوردستان العراق عملت خلال السنوات القليلة الماضية على إنشاء محميات طبيعية للحيوانات، لكن لم يسجل حتى الآن هروب أي نوع من تلك الحيوانات من المحمية.