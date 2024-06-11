4 آلاف جنيه للمادة.. "تسعيرة الغش" بالامتحانات تثير الجدل في مصر

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية رصد حسابات ومجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي تدّعي القدرة على تسريب أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة، مقابل 4 آلاف جنيه.

وحددت مجموعات على مواقع التواصل تسعيرة للمادة وفق ثلاث فئات: الأولى يتم إرسال الإجابات قبل بدء الامتحان بساعتين لكل المواد مقابل ألفي جنيه (نحو 50 دولاراً)، والثانية يتم إرسال الامتحان بعد الإجابة عن الأسئلة قبل الموعد بأربع ساعات لكل المواد مقابل 2500 جنيه.

كما وضع القائمون على المجموعات فئة أسموها "VIP"، يتم عبرها إرسال الإجابات قبل الامتحان بست ساعات لكل المواد مقابل 4 آلاف جنيه.