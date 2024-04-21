بينهم والدها.. القبض على المتهمين بقتل "تيك توكر" عراقية شهيرة

أعلنت السلطات العراقية، عن إلقاء القبض على والد "التيك توكر" العراقية فيروز آزاد، وعدد من الأقارب، بعد أن لقيت حتفها بعد تلقيها عدة رصاصات أثناء نومها داخل شقتها جنوب شرقي أربيل، بإقليم كردستان العراق.

وكانت فيروز آزاد، البالغة من العمر 21 عامًا، تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصًا منصتي "تيك توك"، و"سناب شات"، وتقدم معظم محتواها باللغة الكردية.