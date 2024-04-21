بينهم والدها.. القبض على المتهمين بقتل "تيك توكر" عراقية شهيرة
أعلنت السلطات العراقية، عن إلقاء القبض على والد "التيك توكر" العراقية فيروز آزاد، وعدد من الأقارب، بعد أن لقيت حتفها بعد تلقيها عدة رصاصات أثناء نومها داخل شقتها جنوب شرقي أربيل، بإقليم كردستان العراق.
وكانت فيروز آزاد، البالغة من العمر 21 عامًا، تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصًا منصتي "تيك توك"، و"سناب شات"، وتقدم معظم محتواها باللغة الكردية.
ويوم الأربعاء الماضي، أقدم عدد من أقارب "التيك توكر" العراقية فيروز، على اقتحام منزلها، حيثُ أطلقوا عليها 4 رصاصات من مسدس شخصي اخترقت جسدها، فيما كانت تغط في نومها، ما أدى إلى وفاتها في الحال.
ونقل برنامج "تفاعلكم" عن مراسل "العربية - الحدث" في العراق، قوله إن السلطات العراقية ألقت القبض على والدها وأقاربها بتهمة قتلها، مبينًا أن السرية تحيط بالتحقيقات الجارية.
وجرى تداول العديد من مقاطع الفيديو والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي وثقت نقل جثمان القتيلة من منزلها إلى مثواها الأخير، وسط حالة من الصدمة والغضب.
وكانت التحقيقات الأولية أشارت إلى تورط والدها، المنفصل عن والدتها منذ فترة طويلة، إلى جانب تورط أبناء عمومتها في الحادث.
وسبق لوالدها وأقاربها، أن هددوا فيروز بالقتل، إذا لم تغلق حساباتها على منصتي "سناب شات، و تيك توك"، والتوقف عن نشر يومياتها.
وقال حساب "حقوق النساء العراقيات" على منصة "إكس"، يوم الأربعاء الماضي، إن فيروز آزاد، "قُـتلت بشكل مأساوي على يد والدها وشقيقها"، مطالبًا بمحاسبة المجرمين وتقديمهم للعدالة.
وأشار إلى أنه "في العام الماضي، نجت من الموت بأعجوبة عندما قام اثنان من الشخصيات المؤثرة المعروفة على TikTok بدفعها من فوق أحد المباني في وقت متأخر من الليل، لكنها نجت من الحادث المروع".