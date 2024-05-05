محمد عبده يكشف عن إصابته بالسرطان (فيديو)
كشف الفنان السعودي محمد عبده عن إصابته بمرض السرطان، خلال محادثة صوتية دارت بينه وبين الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن، قبل يوم من وفاة الأخير.
وقال محمد عبده خلال المكالمة التي بثتها قناة "العربية" إنه يتلقَّى العلاج في باريس.
ويأتي ذلك، عقب ساعات من انتشار أنباء تحدثت عن اعتزال "فنان العرب"، لكن مصدرًا مقرّبًا من الفنان السعودي قال في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" إن "الحديث عن اعتزال "فنان العرب" للفن هو أمر غير معقول، ولن يحدث ما دام حيًّا أطال الله في عمره، وأرى أن هذه الأنباء تم تداولها وإشاعتها بسبب الإعلان عن توقف نشاطه، خلال الفترة المقبلة، بسبب الوعكة الصحية التي تعرَّض لها مؤخرًا".
وأضاف المصدر أن صحة الفنان محمد عبده تحسَّنت كثيرًا، وهو يستعد، الآن، لتسجيل العديد من المشاريع الغنائية، مستغلًا فترة توقف نشاط حفلاته الفنية، بحسب قوله.