محمد عبده يكشف عن إصابته بالسرطان (فيديو)

ويأتي ذلك، عقب ساعات من انتشار أنباء تحدثت عن اعتزال "فنان العرب"، لكن مصدرًا مقرّبًا من الفنان السعودي قال في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" إن "الحديث عن اعتزال "فنان العرب" للفن هو أمر غير معقول، ولن يحدث ما دام حيًّا أطال الله في عمره، وأرى أن هذه الأنباء تم تداولها وإشاعتها بسبب الإعلان عن توقف نشاطه، خلال الفترة المقبلة، بسبب الوعكة الصحية التي تعرَّض لها مؤخرًا".

وأضاف المصدر أن صحة الفنان محمد عبده تحسَّنت كثيرًا، وهو يستعد، الآن، لتسجيل العديد من المشاريع الغنائية، مستغلًا فترة توقف نشاط حفلاته الفنية، بحسب قوله.