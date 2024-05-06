وفاة أسمن رجل في بريطانيا قبل أيام من عيد ميلاده (فيديو)
قالت عائلة جيسون هولتون إن ابنهم الذي يُعتقد أنه أحد "أسمن الرجال" في بريطانيا (317 كغم)، توفي يوم السبت الماضي، بعد أن أخفق الأطباء في منع أعضائه من الفشل، وذلك قبل أسبوع واحد فقط من عيد ميلاده الرابع والثلاثين.
وقالت والدته ليزا (55 عامًا)، لصحيفة "ذا صن"، إن ستة من رجال الإطفاء اضطروا إلى نقل جيسون إلى مستشفى مقاطعة رويال ساري، بعد نجاحهم في إدخاله إلى سيارة الإسعاف.
وبينت أن كليتي ابنها كانتا أول الأعضاء التي توقفت عن العمل، وأن الأطباء أعلموها أنه سيتوفى في غضون أسبوع.
وأضافت أنه "سرعان ما بدأ جيسون في الانحدار.. اعتقدت أن الأطباء سيكونون قادرين على إنقاذه للمرة الثامنة، لكن للأسف لم يكن ذلك ممكنًا".
وذكر تقرير الطبيب الشرعي أن جيسون توفي بسبب فشل الأعضاء والسمنة.
وكان الشاب البريطاني يعيش في بيت من طابق واحد تم بناؤه بأثاث مقوى من أجل راحته، وفي الجزء الأخير من حياته، كان جيسون غير قادر على الحركة، مستلقيًا على السرير، ويعاني من صعوبات في التنفس.
ويقال إن جيسون بدأ الإفراط في تناول الطعام عندما كان مراهقًا أثناء حزنه على وفاة والده، واستمر في استهلاك 10000 سعرة حرارية يوميًا، بما في ذلك تناول الكباب على الإفطار.
وفي مقابلة مع "TalkTV" العام الماضي، قال جيسون: "أعتقد أن الوقت انتهى بالنسبة لي بشكل عام.. أنا قادم إلى عامي الرابع والثلاثين الآن، وأعلم أنه يجب علي تجربة شيء ما".
وفي عام 2020، انهارت صحة جيسون، واضطر فريق مكون من أكثر من 30 رجل إطفاء إلى نقله جوًا بواسطة رافعة من شقة في الطابق الثالث، وعن ذلك قال: "كان ذلك الوقت الأكثر تدميرًا في حياتي".