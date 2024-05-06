وفاة أسمن رجل في بريطانيا قبل أيام من عيد ميلاده (فيديو)

قالت عائلة جيسون هولتون إن ابنهم الذي يُعتقد أنه أحد "أسمن الرجال" في بريطانيا (317 كغم)، توفي يوم السبت الماضي، بعد أن أخفق الأطباء في منع أعضائه من الفشل، وذلك قبل أسبوع واحد فقط من عيد ميلاده الرابع والثلاثين.

وقالت والدته ليزا (55 عامًا)، لصحيفة "ذا صن"، إن ستة من رجال الإطفاء اضطروا إلى نقل جيسون إلى مستشفى مقاطعة رويال ساري، بعد نجاحهم في إدخاله إلى سيارة الإسعاف.

وبينت أن كليتي ابنها كانتا أول الأعضاء التي توقفت عن العمل، وأن الأطباء أعلموها أنه سيتوفى في غضون أسبوع.

وأضافت أنه "سرعان ما بدأ جيسون في الانحدار.. اعتقدت أن الأطباء سيكونون قادرين على إنقاذه للمرة الثامنة، لكن للأسف لم يكن ذلك ممكنًا".

وذكر تقرير الطبيب الشرعي أن جيسون توفي بسبب فشل الأعضاء والسمنة.