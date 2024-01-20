ماكرون يكشف عن "خطة كبرى" لمكافحة العقم

كشف الرئيس إيمانويل ماكرون عن "خطة كبرى" مستقبلية لمكافحة العقم، وذلك في خطوة رائدة خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء 16 كانون الثاني/يناير، مؤكدًا الارتباط العميق للعقم بالمواد الكيميائية المنتشرة في البيئات اليومية، بدءًا من البيئات المنزلية وحتى السلسلة الغذائية وبعض الأدوية؛ إذ تم إثبات هذا الارتباط بقوة من خلال مئات المنشورات العلمية.

وأوضحت صحيفة "لوموند" الفرنسية أنه مع ذلك، فإن التعقيد ينشأ من كثرة الجزيئات المشتبه بها، ومسارات التعرض المختلفة (الابتلاع، والاستنشاق، وملامسة الجلد، وما إلى ذلك)، والفترات الزمنية الكبيرة أحيانًا بين التعرض وبداية العقم، مشيرة إلى إن التأثيرات الأكثر رسوخًا في خصوبة الرجال لوحظت مع انخفاض متوسط ​​تركيز الحيوانات المنوية عالميًا إلى النصف على مدار نصف القرن الماضي، وفقًا لأحدث تحليل شامل للبيانات المتاحة المنشور في حزيران / يونيو 2022.

ويُعزى هذا الانخفاض إلى البيسفينول (الموجود في المواد البلاستيكية الصلبة والراتنجات الملامسة للأغذية)، والديوكسينات متعددة الكلور (المنبعثة من محارق النفايات)، وبعض الفثالات (الموجودة في المواد البلاستيكية المرنة)، والبارابين (الموجود في بعض مستحضرات التجميل ومنتجات النظافة)، وحتى مسكن الألم المستخدم على نطاق واسع، الباراسيتامول، كما هو موضح، من قبل الباحثين.