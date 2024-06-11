تركت رسالة وداع.. انتحار طالبة مغربية بعد ضبطها في حالة غش

أقدمت طالبة مغربية تبلغ من العمر 17 سنة، بمدينة آسفي، أمس الاثنين، على وضع حد لحياتها بطريقة بشعة بعد ضبطها متلبسة في حالة غش خلال اجتيازها امتحان الباكالوريا (الثانوية العامة)، وتحرير "محضر غش" في حقها من قبل لجنة المراقبة.

وذكرت المواقع المحلية، أن الفتاة كانت ضمن المرشحين لاجتياز امتحانات الباكالوريا، لكن اللجنة المشرفة على حراسة أحد الامتحانات التي كانت تجتازها، أمس، ضبطتها في حالة غش، إذ تم طردها من قاعة الامتحان، وفق ما أفاد أحد أقاربها.

ووفق المصدر ذاته، فإن الفتاة انهارت بعد طردها من قاعة الاختبار، ونتيجة تخوفها من أسرتها، توجهت صوب "كورنيش" المدينة وألقت بنفسها من أعلى جرف "أموني" ما أدى إلى ارتطامها بالصخور.

وتركت الفتاة رسالة وداع في تسجيل صوتي تحدثت فيه عن واقعة الطرد من قاعة الامتحان، وخوفها من العقوبة المترتبة على ضبطها في حالة غش، وطلبت من أسرتها والجميع أن يسامحوها وأن يدعو لها بالرحمة.

وانتقلت عناصر الوقاية المدنية إلى شاطئ مدينة آسفي، حيث تم انتشال الطالبة من البحر، ونقلها إلى "المستشفى الإقليمي محمد الخامس" بالمدينة ذاتها، لكنها توفيت متأثرة بجروحها.