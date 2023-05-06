بأكثر من 60 طائرة.. عرض جوي مبهر في حفل تتويج تشارلز الثالث

ستظهر أكثر من 60 طائرة في عرض جوي للاحتفال بتتويج الملك تشارلز في لندن يوم السبت.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، سيكون العرض الجوي هو خاتمة اليوم الاحتفالي بتتويج الملك، وسيمر سرب الطائرات المشاركة فوق قصر باكنغهام في حوالي الساعة 2.30 مساءً.

وأشارت إلى أن العرض سيضم طيارين من جميع الخدمات الثلاث للقوات المسلحة البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد مراسم التتويج والموكب، سيقف أفراد العائلة المالكة في شرفة قصر باكنغهام، بينما تحلق الطائرات فوق القصر.

ولفتت ديلي ميل إلى أن العرض الجوي الخاص يتتويج تشارلز سيكون أصغر بعشر مرات من تتويج الملكة إليزابيث في عام 1953 حيث طلب الملك تنظيم حدث مخفف.

وتشير المعلومات إلى أن 600 طائرة شاركت في حفل تتويج الملكة الأم.