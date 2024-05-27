قرار مفاجئ من والد شلاش العجمي بحق صديقه المتسبب بوفاته

أفادت مصادر كويتية، اليوم الاثنين، بأن والد لاعب نادي "الفحيحيل" الكويتي للناشئين شلاش العجمي، الذي لقي مصرعه على يد صديقه، عفا عن المتسبب بوفاة نجله.

وأفادت وسائل إعلام كويتية بأن سيف العجمي، والد شلاش، عفا عن المتسبب بوفاة ابنه عندما علم باحتجازه، منذ ليل الخميس الفائت.

وذكر حساب "المجلس" الكويتي، أنه "وبدون أن يطلب منه أحد أو يتصل عليه أي شخص غادر الأب العزاء وحضر أمام النيابة ليتنازل".

وقال الحساب، أن سيف العجمي "أكد أن ما حصل لم يكن مقصوداً وأن هذا قضاء الله وقدره".

يذكر أن شلاش العجمي توفي خلال اللعب والمزاح مع صديق له وزميل دراسة، انقلب مزاحهما الثقيل إلى كارثة مأساوية فقد لاعب نادي "الفحيحيل" حياته بسببها.