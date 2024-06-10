خدمة "دفع بدل كفن للموتى" تثير الجدل في الكويت
تعرضت إدارة الجنائز في بلدية الكويت، لانتقادات بسبب خدمة إلكترونية تتيح دفع 30 دينارا (نحو مئة دولار) لتجهيز الموتى، وهو مبلغ قال كثيرون إنه باهظ.
وظهر في خانة دفع الرسوم الموجودة في منصة بلدية الكويت الإلكترونية، خيار "دفع بدل كفن للموتى" بقيمة 30 دينارا، لكنه اختياري غير ملزم لذوي المتوفى.
وتقول وسائل إعلام محلية، إن إدارة الجنائز فعّلت خيار الدفع الإلكتروني الذي كان يتم بشكل يدوي في الماضي؛ ما أثار انتقادات كونه أمر اختياري.
وتناقل مدونون كويتيون كثر على مواقع التواصل الاجتماعي، أخبار الخدمة الجديدة وسط سيل من التعليقات التي تشتكي من كون البدل مرتفع.
وقال ناصر محمد الوعلان في تعليق على موقع "إكس": "30 دينار صارت تجارة هذي، ترا سعر الكفن 4 دنانير وأغراض الغسيل 2 دينار والي يغسل 5 دينار، ليش السعر 30 ترا ميت، ماهي تجارة".
وكتب مغرد آخر في سياق مماثل: "قولوا بعد فترة بيصير إجباري ليش مستحين"، وعلق ثالث: "يا خوفي باجر يحطون رسوم الدخول إلى المقبرة".
وقال سعود الخيوطي في تعليق حضرت فيه السخرية: "القرار اليوم اختياري .. بالمستقبل قد يكون إجباري، وما دام الكفن وصل ٣٠ دينار أنصح الجميع بشرائه من البلوكات وحطه بالكبت وبخره، ما تدري السنين الجاية كم يبي يوصل سعره !! اعتقد ما راح تطول مقولة الكويتي مكفول من المهد الى اللحد".
وأشار مدون آخر لكون الدفع اختياري، وقال في ذلك السياق: "في ناس ماتبي الحكومة تدفع عنهم فعطوهم خيار الدفع وهذا القرار من قبل السبعينيات، والي ما يبي يدفع مو لازم يعني مو شي جديد، الحمد لله الكويت بلد خير".