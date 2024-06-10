خدمة "دفع بدل كفن للموتى" تثير الجدل في الكويت

تعرضت إدارة الجنائز في بلدية الكويت، لانتقادات بسبب خدمة إلكترونية تتيح دفع 30 دينارا (نحو مئة دولار) لتجهيز الموتى، وهو مبلغ قال كثيرون إنه باهظ.

وظهر في خانة دفع الرسوم الموجودة في منصة بلدية الكويت الإلكترونية، خيار "دفع بدل كفن للموتى" بقيمة 30 دينارا، لكنه اختياري غير ملزم لذوي المتوفى.

وتقول وسائل إعلام محلية، إن إدارة الجنائز فعّلت خيار الدفع الإلكتروني الذي كان يتم بشكل يدوي في الماضي؛ ما أثار انتقادات كونه أمر اختياري.

وتناقل مدونون كويتيون كثر على مواقع التواصل الاجتماعي، أخبار الخدمة الجديدة وسط سيل من التعليقات التي تشتكي من كون البدل مرتفع.