اكتشاف أنواع جديدة من المأكولات البحرية في جزر برتغالية

اكتشفت بعثة علمية نوعًا جديدًا من المحار في جزر الأزور البرتغالية، وهي مجموعة من المحار الحلاقة، وتجري الحكومة الإقليمية حاليًا دراسة جدوى لاستغلالها.

النوع الجديد اكتشفته بعثة دراسات المحيطات وعالم الطبيعة والعلوم والسياحة، في خليج برايا دا فيتوريا، في تيرسييرا، خلال رحلة قامت بها.

وبحسب صحيفة "أكوريانو أورينتال" البرتغالية، فإن صاحب الاكتشاف هو البروفيسور ألبرتو ماتشادو، مؤسس مجموعة دراسات المحيطات، خلال رحلة "جزر الأزور 2023"، بالشراكة مع شركة "MARE Naturalist" للعلوم والسياحة، وبالتعاون مع معهد البحوث في العلوم، من جامعة جزر الأزور.

ويعتقد باحثون أنه إلى جانب المحار الشهير من كالديرا دي سانتو كريستو، في جزيرة ساو خورخي، والبطلينوس والكاراموجو، يمكن أن يصبح ذلك المحار طعامًا شهيًا فريدًا وهدفًا للاستكشاف وبديلاً لتجارة نشاط الحصاد في المنطقة، إذا تم تنظيمها بشكل صحيح.

وقالت الصحيفة في تقرير إن جدوى استغلال الأنواع الجديدة "تجرى الآن دراستها من قبل الحكومة الإقليمية لجزر الأزور، من خلال المديرية الإقليمية لمصائد الأسماك".

وأشار التقرير إلى أنه تم بالفعل تقديم منشور علمي يتضمن نتائج الحملة الأولية، وتم تقديم مقترح إلى حكومة الإقليم لتمويل دراسة حول توزيعه ووفرته لدعم اتخاذ تدابير الإدارة للاستغلال المستدام.

المصدر: صحيفة "Acoriano Oriental" البرتغالية