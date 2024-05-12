نادين تحسين بيك تكشف عن إصابتها بمرض خطير (فيديو)

كشفت الفنانة نادين تحسين بيك للمرة الأولى عن إصابتها بمرض خطير، يتمثل بنقص في المناعة على نحو كان يهدد حياتها، مشيرة إلى أنها تعرضت كذلك لاكتئاب حاد اضطرت معه إلى الخضوع لبرنامج علاجي وتعاطي أدوية حتى تنجو من الأزمة التي مرت بها.

وقالت في لقاء مع برنامج " كتاب الشهرة" الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين، إنها تعرضت لصدمة عاطفية على يد شخص وثقت به للغاية وألغت المسافة بينهما، فإذا به يخذلها ولا يقدر مساحة الأمان التي منحتها له؛ ما عرَّضها لأزمة نفسية عنيفة انعكست عليها جسمانيًّا بشكل لم تكن تتصور أن يحدث.