يتعلق بزوجها "تشارلز".. الكشف عن تسجيل نادر جديد للأميرة ديانا
كشف تسجيل صوتي نادر للأميرة الراحلة ديانا عن "خيبة أمل" زوجها الأمير تشارلز، (الملك تشارلز الثالث حاليًا) بشأن الأمير هاري، حيث كان يتمنى تشارلز أن يرزق بأنثى بدلاً من ذكر.
ويُعتبر التسجيل "النادر" واحدًا من سلسلة تسجيلات صوتية سجلتها الأميرة ديانا في التسعينات وسلمتها سراً للمؤلف أندرو مورتون قبل وفاتها في حادث سيارة عام 1997، وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.
ونشرت بعض التسجيلات الصوتية لأول مرة قبل إصدار فيلم وثائقي، من المُقرر عرضه العام المقبل بعنوان "ديانا: بقية قصتها".
وفي التسجيل الجديد، تتحدث الأميرة ديانا عن خيبة أمل تشارلز، حيثُ تقول: "لأنه في حفل تعميد هاري، ذهب تشارلز إلى والدته وقال: أنت تعلمين أننا شعرنا بخيبة أمل شديدة، واعتقدنا أنها ستكون فتاة".
وأشارت، وفقًا للتسجيل الذي حصل عليه برنامج "Good Morning America"، والذي يبث على قناة "ABC"، إلى أن "أمه قاطعته رأساً وقالت: عليك أن تدرك كم أنت محظوظ لأن يكون لديك طفل طبيعي"، مؤكدة أنه منذ ذلك اليوم تم إغلاق النقاش بهذا الأمر.
وفي التسجيل تناقش ديانا علاقتها "المضطربة" مع زوجة أبيها، حيثُ قالت: "أنا أكرهكِ كثيراً، لو تعلمين فقط كم كرهناك جميعاً بسبب ما فعلتيه، لقد دمرتِ المنزل، لقد أنفقتِ أموال أبي، قلت كل ما أستطيع قوله".
وقال كاتب سيرتها الذاتية، أندرو مورتون، للبرنامج، إن سماع صوت ديانا ووجهات نظرها المباشرة حول النظام الملكي أمر مثير، مبينًا أن الأميرة الراحلة لم تفكر قط لثانية واحدة في أن كاميلا ستصبح ملكة.
يشار إلى أن هناك 7 ساعات من الأشرطة المسجلة في المجموع، وعندما سئل عما إذا كان سيصدر المزيد من التسجيلات الصوتية، قال مورتون: "هناك اهتمام عالمي، ولكن علينا أن نرى ما سيحدث".