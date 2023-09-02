يتعلق بزوجها "تشارلز".. الكشف عن تسجيل نادر جديد للأميرة ديانا

كشف تسجيل صوتي نادر للأميرة الراحلة ديانا عن "خيبة أمل" زوجها الأمير تشارلز، (الملك تشارلز الثالث حاليًا) بشأن الأمير هاري، حيث كان يتمنى تشارلز أن يرزق بأنثى بدلاً من ذكر.

ويُعتبر التسجيل "النادر" واحدًا من سلسلة تسجيلات صوتية سجلتها الأميرة ديانا في التسعينات وسلمتها سراً للمؤلف أندرو مورتون قبل وفاتها في حادث سيارة عام 1997، وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ونشرت بعض التسجيلات الصوتية لأول مرة قبل إصدار فيلم وثائقي، من المُقرر عرضه العام المقبل بعنوان "ديانا: بقية قصتها".