أم أمريكية تثير انتقادات حادة لرفعها الأثقال أثناء حملها

أثارت أم أمريكية، انتقادات واسعة بعد تصوير نفسها وهي تقوم برفع الأثقال أثناء حملها، إذ اتهمها الكثير بالتسبب في أذى الجنين.

وشاركت ليلي ستيفنسون، البالغة من العمر 23 عامًا، وهي من سكان ولاية يوتا الأمريكية، مقاطع من نظام تمرينها المكثف قبل أسابيع قليلة من موعد ولادتها.

وقالت ليلي، وهي حامل في الأسبوع الـ37 بطفلها الثاني: "إن أكبر مفهوم خاطئ حول رفع الأثقال أثناء الحمل هو أنك لا تستطيعين ذلك"، وأكدت أنها بدأت التركيز على لياقتها البدنية بعد إنجابها طفلها الأول: "أرى الكثير من الناس في صالة الألعاب الرياضية يقولون: يا إلهي، لا أستطيع أن أصدق أنك هنا تمارسين التمارين الرياضية أثناء الحمل".