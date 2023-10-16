احتفالا بمئويتها.."ديزني" تعيد إحياء أبطالها بفيلم قصير

يعود إلى الحياة أكثر من 500 شخصية من أبطال "ديزني"، بفيلم قصير على شكل رسالة حب إلى استوديو الرسوم المتحركة الشهير، الذي يحتفل اليوم الإثنين بمئويته.

وتوفّر منصة "ديزني+" هذا العمل الذي يحمل عنوان Once Upon a Studio، وذلك بعد 4 أشهر من عرضه في مهرجان "أنيسي" الفرنسي، حيث قوبل باستحسان كبير.

ويمزج العمل الذي تبلغ مدته 9 دقائق بين الصور الرقمية والرسوم اليدوية واللقطات الحقيقية.

وتظهر في الفيلم، الذي استغرق العمل عليه سنتين 543 شخصية من 85 فيلمًا طويلًا وقصيرًا، تخرج من اللوحات المعروضة في أروقة المقر الأمريكي للمجموعة حيث تتجمع لالتقاط صورة عائلية بعد رحيل الموظفين.

تركيب صورة بازل

وقال المخرج المشارك بهذا الإنجاز الفني والتكنولوجي "ترينت كوري" إن العمل على هذا الفيلم كان "أشبه بتجميع أجزاء أكبر لعبة تركيب صور مفككة "بازل" puzzle في حياته.

واستعان كوري لهذا الغرض بأكثر من 100 شخص، بالإضافة إلى فناني رسوم متحركة سابقين و40 ممثلًا عادوا خصيصًا إلى العمل لهذه المناسبة.

وأوضح المؤلف المشارك "دان أبراهام" أن الهدف كان "أن تبدو كل الشخصيات تمامًا كما كانت في أفلامها الأصلية، وأن تكون لها الأصوات نفسها".

ومن هذا المنطلق، استند أبراهام مثلًا إلى تسجيل لم يُنشر سابقًا للممثل "روبن ويليامز" الذي أدى بصوته دور جنيّ علاء الدين باللغة الإنجليزية، قبل وفاته العام 2014.