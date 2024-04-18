تركيا.. زلزال بقوة 5.6 درجة يهز إقليم "توكات"
هزّ زلزال بقوة 5.6 درجة، إقليم توكات شمال تركيا، الخميس، بحسب ما أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد".
وذكر وزير الداخلية علي يرلي قايا على منصة "إكس"، أن فرقًا من "أفاد" ووكالات أخرى معنية تتحرى الوضع في موقع الزلزال، وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز".
وفي الـ15 من شهر شباط/فبراير الماضي، ضرب زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس "ريختر" قضاء "أقجه داغ" في ولاية ملاطية وسط تركيا.
والـ6 من شهر شباط/فبراير من العام 2023، ضربت زلازل تركيا وسوريا، وكانت إحدى أكبر الكوارث الطبيعية في المنطقة مؤخرًا، بحسب ما ذكرته منظمة الصحة العالمية في ذكرى مرور عام على تلك الزلازل المدمرة.
وضربت الزلازل آنذاك، 11 ولاية في تركيا، ومركزها ولاية قهرمان مرعش، وجزء من سوريا، أدت إلى مقتل 50 ألف شخص في تركيا، و5 آلاف و900 شخص في سوريا.