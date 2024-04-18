تركيا.. زلزال بقوة 5.6 درجة يهز إقليم "توكات"

هزّ زلزال بقوة 5.6 درجة، إقليم توكات شمال تركيا، الخميس، بحسب ما أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد".

وذكر وزير الداخلية علي يرلي قايا على منصة "إكس"، أن فرقًا من "أفاد" ووكالات أخرى معنية تتحرى الوضع في موقع الزلزال، وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز".

وفي الـ15 من شهر شباط/فبراير الماضي، ضرب زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس "ريختر" قضاء "أقجه داغ" في ولاية ملاطية وسط تركيا.