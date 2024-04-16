منخفض "المطير".. أمطار غزيرة وظلام دامس في الإمارات (فيديو)
وصلت تأثيرات منخفض "المطير" الذي بدأ في سلطة عمان، إلى دولة الإمارات، حيث ضربت البلاد عاصفة رعدية ماطرة في ساعة متأخرة من ليل الاثنين.
وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع للعاصفة الرعدية والأمطار الغزيرة والأجواء المظلمة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.
وفعّلت الإمارات نظام العمل والدراسة عند بعد، بسبب الأحوال الجوية المتقلبة والماطرة.
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد تنبأ باحتمالية حدوث عواصف رعدية شديدة مع تساقط للأمطار، والتي من المتوقع أن تستمر حتى يوم الخميس 18 أبريل/ نيسان 2024.
يذكر أن منخض "المطير" بدأت تأثيراته يوم الاثنين في سلطنة عمان، وأدت السيول التي تسبب بها إلى وفاة 16 شخصاً، أغلبهم من تلاميذ المدارس.