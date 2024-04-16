منخفض "المطير".. أمطار غزيرة وظلام دامس في الإمارات (فيديو)

وفعّلت الإمارات نظام العمل والدراسة عند بعد، بسبب الأحوال الجوية المتقلبة والماطرة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد تنبأ باحتمالية حدوث عواصف رعدية شديدة مع تساقط للأمطار، والتي من المتوقع أن تستمر حتى يوم الخميس 18 أبريل/ نيسان 2024.