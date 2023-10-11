"الرافد الرئيس لنهر الأمازون" بحالة حرجة

أفاد تقرير لوكالة المياه الوطنية البرازيلية يوم الإثنين، بأن نهر ماديرا، الذي يعد أطول وأهم رافد لنهر الأمازون، في وضع حرج بسبب الجفاف الشديد، الذي تشهده أكبر غابة استوائية على هذا الكوكب، وذلك وفقًا لصحيفة "20 مينتوس" الإسبانية.

وبحسب التقرير، سيتم اتخاذ تدابير لمنع وتخفيف النقص الكمي في المياه المسجلة بنهر ماديرا، والذي وصل إلى أدنى مستوى له في نصف القرن الماضي، بسبب تأثيرات ظاهرة النينيو وتغير المناخ.

كما تم وضع قواعد خاصة بشأن استخدام المياه وتشغيل الخزانات في المنطقة، والتي تسمح لمقدمي خدمات الصرف الصحي الأساسية برفع الأسعار لتغطية التكاليف الإضافية الناجمة عن ندرة المياه.

وأشار التقرير إلى أن نهر ماديرا يُعد أحد الأنهار الرئيسة في أمريكا الجنوبية، بحوض هيدروغرافي مساحته 125 مليون هكتار، وبامتداد 3.240 كيلومترا. ويمر النهر عبر البرازيل وبوليفيا والبيرو، وتختلف تسميته في كل دولة، بحسب البيانات الرسمية.

ويُضاف إلى ذلك، بأنه طريق نقل نهري رئيسي بفضل طوله الذي يزيد على 1000 كيلومتر صالح للملاحة بين بورتو فيلهو، عاصمة ولاية روندونيا البرازيلية، ومدينة إتاكواتيارا، في ولاية أمازوناس المجاورة، وهي إحدى الولايات الأكثر تضررًا بالجفاف.

كما لفت التقرير إلى أن انخفاض تدفق نهر ماديرا أدى إلى تعليق عمل محطة سانتو أنطونيو للطاقة الكهرومائية الأسبوع الماضي، وهي رابع أكبر محطة في البرازيل.

وكذلك خلق صعوبات تواجه عمليات نقل البضائع، وتسبب بعزل بعض المجتمعات الريفية التي لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق النهر. علاوة على نفوق أعداد كبيرة من الأسماك والدلافين الوردية.