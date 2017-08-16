موظف في دبي يخير صديقته بين القتل أو إعادة ثمن هداياه

لم يستطع موظف آسيوي يعمل في إمارة دبي تحمّل رغبة صديقته، في هجرانه والابتعاد عنه، وإنهاء العلاقة التي استمرت بينهما مدة عامين.

وأثارت رغبة الصديقة غضب الموظف، فراح يضايقها، ويسبها، مفتعلا مشاكل معها، ثم هددها بالقتل إذا لم ترجع له ثمن جميع الهدايا التي قدمها لها خلال علاقتهما، تعبيرا عن حبه لها وإعجابه بها، بحسب صحيفة “البيان”.

وكشفت المجني عليها أمام نيابة دبي، أنها ظلت على علاقة بالمتهم مدة عامين، ولما زادت الخلافات بينهما، قررت الانفصال عنه، فلم يعجبه الأمر، فأخذ يضايقها بالاتصال بها وطرق باب منزلها بضع مرات، ثم راح يطالبها بجميع الهدايا التي قدمها لها خلال علاقة الحب التي جمعتهما.

وأضافت، أنه قام بتهديدها بالقتل من خلال رسالة نصية أرسلها لوالدتها المقيمة في الدولة، يطالبها فيها بالوساطة مع المجني عليها من أجل إعادة الهدايا.