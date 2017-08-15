مصر.. القبض على أمناء شرطة متهمين بتشكيل عصابة لجرائم سرقة بالإكراه

أمرت السلطات القضائية المصرية بحبس مجموعة من رجال الشرطة على ذمة التحقيق في تورطهم مع خمسة مدنيين في ارتكاب جرائم ابتزاز للمواطنين، وسرقة أموال وممتلكات أخرى منهم بالإكراه، وخصوصا في منطقة القطامية في العاصمة القاهرة.

وقبضت قوات الأمن، بموجب أمر من نيابة القاهرة الجديدة، على خمسة أمناء شرطة وخمسة مدنيين بعد ورود بلاغ من سيدة حول قيام أشخاص، زعموا أنهم ضباط شرطة، باقتحام شقتها في القطامية.

وكشفت التحقيقات أن طليقها قام بتحريض العصابة، نتيجة خلافات مع طليقته، للاستيلاء على أموال ومستندات منها.

وزعم المقتحمون أن لديهم أمر ضبط وإحضار صادرا عن محكمة الجيزة، قبل أن يستولوا على مبلغ مالي، وهواتف محمولة وبعض الأوراق من السيدة.