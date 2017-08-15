القبض على مغربية تصور وتنشر أفلامًا جنسية لأطفال

ينظر القضاء الإسباني بقضية شابة مغربية عمرها 23 عاما متهمة بتصوير مواد إباحية لقاصرين ونشرها.

وألقى الحرس المدني الإسباني القبض على المتهمة الأسبوع الماضي بمدينة مليلية، خلال عملية البحث عن الأطفال الضحايا، وتبين أنها كانت تصور أطفالا وقاصرين في وضعيات جنسية، ثم تستعين بمجموعة من التقنيات لإعداد أشرطة وصور إباحية، تبعثها إلى مجموعات مغلقة عبر تطبيق واتساب.

كما كانت تسخر التطبيق نفسه لاستدراج ضحاياها، واستغلالهم مقابل إغراءات مالية.

وسبق للشرطة الإسبانية أن اعتقلت شقيقتين مغربيتين مقيمتين في كاتالونيا، بتهمة ترويج فيديو اغتصاب رضيعة عبر واتساب، أغضب الرأي العام الإسباني.