تقرير حقوقي: ارتفاع الجرائم المخلة بالأخلاق في الأردن العام 2016

كشف تقرير حقوقي أردني صدر، اليوم الخميس، ارتفاع أعداد الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة في 2016 بنسبة 22%، حيث وقعت 1536 جريمة خلاله مقارنة مع 1255 جريمة خلال عام 2015.

وأكدت جمعية “معهد تضامن النساء” الأردني أن أغلب هذه الجرائم تُعد ضمن جرائم الخطف والاغتصاب وهتك العرض التي كانت مشمولة بنص المادة 308 من قانون العقوبات الأردني والتي تم المصادقة على إلغائها أخيراً من قبل البرلمان الأردني.

وأوضحت الجمعية أن جرائم الإجهاض ارتفعت بنسبة 60% (16 جريمة عام 2016 و 10 جرائم عام 2015)، كما ارتفعت جرائم الزنا بنسبة 8% (119 جريمة عام 2016 و 110 جرائم عام 2015)، وارتفعت جرائم البغاء بنسبة 15% (82 جريمة عام 2016 و 71 جريمة عام 2015).

وأشار التقرير إلى أن جرائم الخطف زادت بنسبة 4.7% (199 جريمة عام 2016 و 190 جريمة عام 2015)، بينما زادت جرائم الاغتصاب بنسبة 13% (138 جريمة عام 2016 و 122 جريمة عام 2015)، كما ارتفعت جرائم هتك العرض بنسبة 30% (982 جريمة عام 2016 و 752 جريمة عام 2015).