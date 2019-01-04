القبض على عامل بمستشفى في الكويت يسرق حقائب المرضى

ألقت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت القبض على عامل آسيوي “فراش” يعمل في أحد المستشفيات، تخصص في سرقة حقائب المرضى، وسقط بعد محاولة منه للاستيلاء على حقيبة مواطنة كانت تتلقى العلاج.

وبحسب صحيفة “الراي” المحلية، فإن مواطنة تقدمت بشكوى للأجهزة الأمنية، ذكرت فيها أنها كانت تتلقى العلاج في أحد أجنحة مستشفى “الجهراء”، وفي هذه الأثناء فقدت حقيبتها الشخصية، والتي كانت تحتوي على مبلغ 500 دينار (1,650 دولار) وعدد من البطاقات البنكية والمدنية وبطاقات عسكرية تخص أفراد عائلتها، وأنها تشك في عدد من العاملين في التنظيف داخل الجناح نفسه الذي كانت موجودة فيه”.

وإثر تحريات مع عمال التنظيف المترددين على جناح المواطنة الشاكية، توصلوا إلى أن اللص “فرّاش” يقطن في منطقة الفروانية مع زملائه.

وبعد ذلك، تحركت قوى من رجال الأمن إلى منزل المتهم وضبطته، وعند مواجهته أقر بفعلته، كما أقر أنه أقدم على السرقة أكثر من مرة، وأخرج حقيبة المواطنة، وسلمها إلى رجال الأمن.

وتم حجز المتهم لحين استكمال الإجراءات القانونية بحقه.