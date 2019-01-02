السجن 3 سنوات ونصف السنة لسوداني ضرب جارته بسبب “بكاء طفلها”

عاقبت محكمة النظام العام في السودان، مواطنًا بالسجن 3 سنوات ونصف السنة، بعد إدانته بالتعدي على منزل جارته وضربها، محدثًا لها إصابات بالغة، كما قضت بتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه (105 دولارات)، وحبسه في حال عدم الدفع 6 أشهر.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن شاهدتان قالتا إنهما سمعتا جارتهما تصرخ، وعندما توجهتا إلى منزلها شاهدتا المتهم يمسك بها، وعندها قامت إحداهن بضربه، ما دفع المتهم للفرار، فلحقت به الشاكية وتعثرت أثناء ذلك وكسرت قدمها.

وكانت المجني عليها، ذكرت في بلاغ للشرطة، أن المتهم تعدى عليها ودخل منزلها، وعندما طلبت منه الخروج رفض ذلك ودار نقاش بينهما، تطور إلى الاعتداء عليها وإصابتها بجرح في فمها، إضافة إلى كسر قدمها.

وألقت الشرطة القبض على المتهم، الذي أقر بفعلته، مبررًا اقتحام منزل جارته واعتدائه عليها، بأنه سمع صوت طفلها يبكي.