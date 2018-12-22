مصر.. الإعدام شنقًا لداعشي ذبح طبيبًا داخل عيادته

قضت محكمة مصرية، السبت، بالإعدام شنقًا للداعشي حسن زكريا، المتهم بقتل طبيب داخل عيادته بمنطقة الساحل في القاهرة.

وتعود تفاصيل الجريمة لنحو عام، حينما تلقّى قسم شرطة الساحل، بلاغًا من الأهالي يفيد بضبط أحد الأشخاص ممسكًا بسلاح أبيض “مطواة” ملوثة بالدماء أثناء هروبه من أحد العقارات.

وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، والفحص تبيَّن أن الشخص المضبوط يُدعى حسن زكريا، ويبلغ من العمر 30 سنة، وحاصل على دبلوم فني صناعي، ومقيم بمركز أشمون في المنوفية، وأنه توجَّه إلى عيادة الدكتور “ثروت . ج” البالغ من العمر 82 سنة، وهو طبيب أنف وأذن وحنجرة، عقب انتهاء مواعيد العمل بالعيادة بزعم توقيع الكشف الطبي، ولدى سماح الممرضة المتواجدة له بالدخول لغرفة الكشف توجّه مهرولًا وقام بالتعدي على الطبيب بالسلاح فأصابه بجراح أودت بحياته.

وعندما حاولت الممرضة التصدي له أصابها بذات السلاح الأبيض فتسبب لها بجراح غائرة ولاذ بالفرار، قبل أن يسمع الأهالي الصوت ويتمكنوا من ضبطه بعد إصابة أحدهم بجرح في البطن.

وكشفت التحقيقات التي أُجريت حول الجاني انضمامه لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون واعتناقه أفكار تنظيم داعش، وبيّنت أنه ارتكب جريمته بغرض السرقة نظرًا لمروره بضائقة مالية.