الشك القاتل.. تركي يقتل عروسه يوم زفافهما (صور)‎

دفع جنون الغيرة والشك “ميتيهان يوردوغلو”، 22 عامًا إلى قتل عروسه “جولو يوردوغلو” 21 عامًا، بعدما ترسخ في ذهنه اعتقاد بأنها خانته مع أصدقائه، وحتى والده.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، طعن “ميتيهان” عروسه 16 مرة حتى الموت، وأثناء مثوله أمام المحكمة في مدينة “بورصة” في تركيا، قال: “ظننت أنها تخونني مع أعز أصدقائي، ولطالما كنا نتشاجر باستمرار، لقد كنا نعيش في منزل عائلتي، وأرادت أن تغادر المنزل، ولكن والدي رفض وقال لي فلتغادر أنت بدلًا منها”.

وبالإضافة إلى ذلك، قال ميتيهان:”ألمح صديق لي أنها كانت على علاقة غرامية بوالدي، وأثار الأمر جنوني، وكنت أنام في الشارع خارج المنزل، كما حاولت الانتحار عدة مرات، ولكن أبي أنقذني مرة، بينما أنقذني ضابط شرطة في مرة أخرى، وفي كل الأحوال لم يكن أمامي خيار سوى الانتحار، أو قتل جولو”.

جدير بالذكر أن “ميتيهان” كان يحب “جولو “منذ الطفولة، ولكن صباح يوم الزفاف احتدم الجدال بينهما، وقال ميتيهان إنه سألها عن سبب خيانتها له، فكان ردها مستفزًا، إذ قالت له إنه حثالة وليس رجلًا.

وقال أيضًا”إنه لم ينوِ قتلها، ولكنها استفزته عندما أهانته بحركة بذيئة فطعنها عدة مرات”.

وحتى الآن ما زالت المحاكمة جارية، وفي انتظار تقرير الطبيب النفسي لإصدار الحكم.