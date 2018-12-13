شاب سعودي يفتح النار على عمال النظافة ويقتل اثنين

لقي عاملا نظافة مصرعهما، وأصيب ثالث بجروح خطيرة، بعد أن فتح شاب سعودي النار عليهم من سلاح رشاش، صباح اليوم الخميس، في إحدى قرى محافظة صامطة في منطقة جازان جنوب السعودية.

وقالت تقارير محلية إن “شابًّا في الأربعين من عمره، فتح النار على عمال نظافة تابعين لبلدية السهي في قرية السباك التابعة لمركز ديحمة بمحافظة صامطة في منطقة جازان”.

ولم تتضح بعد دوافع الجريمة، لكن وسائل إعلام محلية قالت، إن رجال الأمن ألقوا القبض على الجاني وبحوزته سلاحه الرشاش بعد وقت قصير من الحادثة.

وقالت صحيفة “واصل” المحلية، إن المصاب الثالث في الحادثة لقي مصرعه أيضًا.

ولم يصدر بيان رسمي بعد، يكشف تفاصيل الجريمة وجنسيات الضحايا الذين يُعتقد أنهم من الوافدين الأجانب.