قاتل والد طليقته السبعيني بالسعودية يسلم نفسه بعد التضييق عليه

بادر المتهم في قضية قتل مسنّ في العرضيات في المملكة العربية السعودية بتسليم نفسه، بعد التضييق عليه من قبل رجال الأمن.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإنه تم إلقاء القبض على المتهم، وهو طليق ابنة القتيل السبعيني.

وكان الرجل السبعيني قُتِل ببضع طعنات، على يد طليق ابنته في فناء منزله بمحافظة العرضيات.

وفي التفاصيل، روى ابن شقيقة القتيل تفاصيل الواقعة بقوله: “حضر المتهم الثلاثيني لمنزل خالي في الساعة التاسعة من صباح الجمعة، ولكن لم يفتح له الباب؛ لتلقيه تهديدات سابقة منه، ثم خرج خالي لصلاة الجمعة، وعند عودته وجد المجرم داخل حوش منزله، فباغته ببضع طعنات، ثم اختفى”.

وأضاف بقوله: “تلقيت اتصالًا من ابنه الذي يقيم قريبًا من والده، وبعد حضوري للموقع وجدناه مضرجًا بالدماء، ولا يزال على قيد الحياة، ولكنه لم يستطع الكلام، وأكد بعض أفراد الأسرة أنه كان يردّد اسم الجاني بقوله (ذبحني فلان)، فنقلته للمستشفى فورًا، ولكنه فارق الحياة بعد قرابة ربع ساعة من وصوله”.