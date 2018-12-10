المغرب.. السجن لأفراد عصابة تبيع لحوم الكلاب

قضت محكمة مغربية بالسجن لمدة 10 سنوات بحق أفراد عصابة مكونة من 7 أشخاص، متخصصة بذبح الكلاب وبيع لحومها للمستهلكين على أنها لحوم طازجة.

وطالبت النيابة العامة بإدانة المتورطين في القضية بالسجن عشر سنوات لكل واحد منهم، وهو ما استجابت له المحكمة التي نطقت بالأحكام مساء اليوم الإثنين.

وضبطت السلطات في البداية 3 من أفراد العصابة، عندما كانوا يستقلون مركبة تحمل أبقارًا مريضة وغير صالحة للذبح، ليكتشفوا فيما بعد أن الأمر يتعلق بعصابة تنشط في مجال بيع اللحوم غير الصالحة، وذبح الكلاب وتوزيع لحومها على المستهلكين.

واكتشفت السلطات مستودعًا مهجورًا يتم استغلاله من قبل العصابة لذبح تلك الحيوانات.