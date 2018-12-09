سودانية تقتل صديقها “خنقًا” لهذا السبب

سقط شاب سوداني الجنسية، قتيلًا، على يد صديقته “سودانية” أيضًا، والمقيمان في مصر، بعد مشاجرة نشبت بينهما؛ لمطالبته بالبحث عن عمل وتهديدها له بعدم الإنفاق عليه.

وبحسب التحقيقات، نشبت بين الاثنين مشادة كلامية، تطورت لاشتباك بالأيدي، تمكنت خلاله الفتاة من خنق صديقها.

وبدأت الواقعة بورود بلاغ إلى مديرية أمن الجيزة من أهالي منطقة فيصل، يفيد بمقتل أحد الأشخاص الأفارقة داخل مسكنه، وبالانتقال تبين العثور على جثة المجني عليه، وبها آثار اختناق حول رقبته.

وبعمل التحريات السرية، توصل ضباط المباحث، إلى أن القتيل سوداني الجنسية، يبلغ من العمر 34 سنة، عاطل عن العمل، يقيم بصحبة صديقته، ونتيجة لخلاف بينهما؛ بسبب تعطله عن العمل، نشبت مشادة كلامية تطورت إلى اشتباك، وخلال الاشتباك تمكنت من خنقه حتى فارق الحياة.

وتمكنت القوات من رصد المتهمة وإلقاء القبض عليها، وبمواجهتها اعترفت بالجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.