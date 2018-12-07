الأمن الكويتي يقبض على شيخ من الأسرة الحاكمة سلب 152 ألف دولار من فرنسي

نجحت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت في القبض على شيخ صادر بحقه أمر ضبط وإحضار على ذمة قضية مالية بقيمة نصف مليون دينار (ما يعادل 152 ألف دولار) مسجلة بحقه من قبل فرنسي.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن رجال الأمن وأثناء جولة أمنية في إحدى المحافظات، اشتبهوا بشخص يتجول بسيارة فارهة وباستيقافه والاطلاع على هويته، اتضح أنه أحد أبناء الأسرة الحاكمة، وبالتحقيق في بياناته، تبين أنه مطلوب في عدة قضايا مالية، باعتباره مدينًا بمبلغ نصف مليون دينار لفرنسي، إضافة إلى مديونيات أخرى، وصادر بحقه أوامر إلقاء قبض.

وقال مصدر أمني، إن “رجال الأمن ألقوا القبض على الشيخ المطلوب، وأحالوه إلى جهات الاختصاص، وتم التحفظ عليه لحين اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه”.