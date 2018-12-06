الفلبين تطيح بقس أمريكي ارتكب انتهاكات جنسية بحق أطفال

أعلنت سلطات الهجرة في الفلبين، الخميس، أن الجهات المختصة اعتقلت قسًا كاثوليكيًا أمريكيًا؛ بناء على مذكرة اعتقال تتعلق بجرائم جنسية أصدرتها محكمة أمريكية.

وقالت المتحدثة باسم سلطات الهجرة دانا كريزيا ساندوفال، إن “القس كينيث برنارد هندريكس (77 عامًا) سيرحل بعد القبض عليه، الأربعاء، في منزله بولاية نافال الواقعة على جزيرة “يليران النائية، حيث عمل قسًا لمدة 37 عامًا”.

وأضافت المتحدثة في بيان، “لن نسمح للمتحرشين جنسيًا بافتراس أطفالنا”.

وتابعت أن هندريكس نُقل إلى العاصمة الفلبينية مانيلا، حيث تتخذ السفارة الأمريكية إجراءات لترحيله من أجل المحاكمة بولاية “أوهايو”.

وقال هندريكس وهو مكبل اليدين لقناة تلفزيونية بعد اعتقاله: “يحزنني ترك هذه البلدة”، لكنه لم يشر إلى القضية.

وقال الأب جون إستينا من الأبراشية الكاثوليكية في بيليران، إن الكنيسة أوقفت هندريكس عن العمل بعد أن فتحت تحقيقًا رسميًا قبل أكثر من شهر؛ نتيجة تلقي شكاوى من عشرات الأطفال.

وأضاف أن القس يواجه شكاوى جنائية في الفلبين.

وقال بوبي راكيبو، رئيس وحدة البحث عن الهاربين في إدارة الهجرة، إن “خطوة اعتقال هندريكس جاءت في أعقاب طلب من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، بعد اتهامه بارتكاب جرائم جنسية خارج البلاد”.

وأضاف أن طفلًا يبلغ من العمر 12 عامًا بين نحو 50 طفلًا من بيليران، أدلوا بشهاداتهم لمحكمة في أوهايو.