مصر.. الكشف عن شبكة دولية للاتجار بالبشر تضم 20 متهمًا

كشفت هيئة الرقابة الإدارية في مصر، اليوم الخميس، عن شبكة دولية للاتجار بالبشر، ضمت 20 متهمًا بينهم مصريون وأجانب من جنسيات عربية وأوروبية.

وأكدت الهيئة في بيان، أن “المتهمين تورطوا في جرائم استغلال السيدات وممارسة الضغوط عليهن للاشتراك في أعمال منافية للآداب، وجلب المخدرات من تركيا والهند عبر المنافذ الجوية والبرية وترويجها على الشباب”.

وذكر البيان، أن النائب العام أصدر قرارًا بندب نيابة الأموال العامة للتحقيق في القضية، حيث أسفرت أعمال المراقبات السرية عن تأكيد الوقائع وتوثيقها، وصدر قرار بضبط جميع المتهمين وتفتيش مقار سكنهم وعملهم، وأحد المقاهي المشبوهة بمنطقة المهندسين.

وتمكنت عناصر الهيئة مدعومة بمجموعات من القوات الخاصة بوزارة الداخلية، من ضبط المتهمين وكميات من المخدرات، ويجري عرضهم على نيابة الأموال العامة.

وبحسب البيان، من المنتظر أن تكشف التحقيقات عن تورط عدد كبير من الشخصيات وإحدى المطربات المغمورات التي أثير حولها الجدل خلال الفترة الأخيرة.