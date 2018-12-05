شاهد بالفيديو.. لحظة سرقة “عصابة أطفال” محلًا تجاريًا في الأردن

تداول نشطاء أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عصابة من الأطفال وهم يقومون بسرقة أحد المحلات التجارية في العاصمة عمان بطريقة احترافية يعجز عنها اللصوص الكبار، وقد استغل الأطفال وفقًا للفيديو صغر أحجامهم لتنفيذ عملية السرقة.

وأظهر مقطع الفيديو قيام أحد الأطفال الذين كانوا ثلاثة بافتعال أصوات بالقرب من ثلاجة للمرطبات عدة مرات وهو ما لفت انتباه صاحب المحل ودفعه للتوجه نحو مصدر الصوت حيث قام طفل آخر بمغافلته والتسلل من خلفه إلى المحل وقام بعدها بالزحف على قدميه حتى وصل إلى صندوق الكاش وسرق الأموال التي كانت بداخله.

مصدر : على الاغلب ان هذا الفيديو ليس بالاردن .. مش طبيعين العيال ???? Posted by ‎مجدي الباطية‎ on Tuesday, December 4, 2018

وبعد أن انتهى الطفل من سرقة الكاشير قام بالتلصص مرة أخرى خلف صاحب المحل الذي كان منشغلًا مع رفاق اللص ليهرب الثلاثة من المكان.

وعقب انتشار مقطع الفيديو أصدرت مديرية الأمن العام الأردني يوم الأربعاء بيانًا مقتضبًا أعلنت خلاله تمكنها من القبض على اللصوص الأطفال.

وقال البيان: “إن كوادر البحث الجنائي تمكنوا من القبض على ثلاثة أحداث ظهروا خلال مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال قيامهم بسرقة أحد المحال التجارية في العاصمة عمان”.

وأضاف الأمن الأردني: “العاملون في قسم بحث جنائي شرق العاصمة عمان باشروا التحقيق في شكوى تقدم بها صاحب أحد المحال التجارية (سوبر ماركت) في منطقة ماركا حول قيام ثلاثة أشخاص بمغافلته وسرقة مبالغ مالية من داخل المحل وهو ما ظهر خلال مقطع فيديو رصدته كاميرا المحل وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأكد البيان الأمني أن التحقيقات قادت لتحديد هوية الأحداث الثلاثة حيث ألقي القبض عليهم جميعًا وتم تحويلهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم.