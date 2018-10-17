عربي يقتل شقيقته بـ 80 طعنة في أبوظبي

بدأ القضاء الإماراتي محاكمة شاب يحمل جنسية عربية بتهمة قتل شقيقته عمدًا بواسطة سكين، بعد أن وجه إليها 80 طعنة أودت بحياتها.

وتقدم دفاع المتهم خلال جلسة عقدتها محكمة جنايات أبوظبي أمس الثلاثاء، بطلب بمنحها آجلًا، لحين إحضار إعلام وراثة شرعي، وذلك لحصر ورثة المجني عليها، وكذلك إبداء رأيهم في العفو عن المتهم أو طلب القصاص، كما طلب الدفاع نسخة من تقرير الطب النفسي الخاص بالمتهم، وفق ما نشرته صحيفة “البيان” الإماراتية.

وأكد دفاع المتهم أن طلب التأجيل جاء بعد اتصال من والدة المتهم والمجني عليها من خارج الدولة.

وأكد المتهم لهيئة المحكمة خلال الجلسة عدم وجود أي اتصال بينه وبين عائلته في بلده الأم، طالبًا إتاحة الفرصة له للجلوس مع محاميه.

يشار إلى أن المتهم سلم نفسه إلى الجهات الأمنية؛ بعد ارتكاب جريمته التي أسفرت عن مقتل شقيقته بعد أن وجه لها 80 طعنة في مختلف أنحاء جسدها، وقام بعد ذلك بتهشيم رأسها بأسطوانة الغاز.

واعترف المتهم خلال التحقيقات أنه أقدم على قتل شقيقته إثر خلاف نشب بينهما في مسكنها الذي كانا يقيمان فيه معًا، برفقة طفلها الذي ترعاه بعد طلاقها من زوجها.