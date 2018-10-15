السجن 3 سنوات لسائح إيطالي مدان بقتل مهندس مصري

السجن 3 سنوات لسائح إيطالي مدان بقتل مهندس مصري

أحداث القضية تعود إلى أغسطس من العام الماضي إذ سدد السائح إيطالي الجنسية لوناردس إيفان ضربة في الوجه للمهندس المصري ما أدى إلى مصرعه.

المصدر: أحمد عبدالفتاح - إرم نيوز

قضت محكمة مصرية الإثنين، بالسجن 3 سنوات بحق السائح الإيطالي لوناردس إيفان المتهم بقتل المهندس المصري طارق الحناوي في مدينة “مرسى علم” بمحافظة البحر الأحمر.

وتعود أحداث القضية إلى مطلع شهر أغسطس من العام الماضي، إذ وجه السائح إيفان ضربة لوجه الحناوي، ما أدى إلى مصرعه.

وكان الضحية يعاني من مرض  في القلب، وقد اعترض طريق الجاني أثناء دخوله قرى تحت الإنشاء تقع تحت مسؤوليته.

وبعد خضوعه للتحقيق وقتها، قررت النيابة العامة حبسه 4 أيام وتم التجديد له حتى قررت محكمة الغردقة إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

وتمت إحالة المتهم بعدها لمحكمة الجنايات التي قضت اليوم بالحكم عليه مدة 3 سنوات.

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