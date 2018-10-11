تفاصيل مثيرة بشأن اغتصاب وقتل مذيعة حسناء تحدثت عن الفساد

ذكرت قناة “نوفا” البلغارية التلفزيونية الخميس، أن والدة الرجل البالغ من العمر عشرين عامًا الذي اعتقل في ألمانيا بتهمتي اغتصاب وقتل الصحفية التلفزيونية فيكتوريا مارينوفا قالت إن ابنها اعترف لها بارتكابه الجريمة.

وعثرت السلطات البلغارية على المذيعة المعروفة في البلاد، مقتولة ومغتصبة ووجدوا جثتها في حديقة شمالي البلاد، قبل أيام.

وقالت السيدة: “اعترف بأنه ارتكبها وهو تحت تأثير الكحول والكثير من المخدرات، اعترف وبدأ في البكاء أمامي، هذه ليست طبيعته، لا يمكنني استيعاب الأمر”.

ووجه ممثلون للادعاء البلغاري اتهامات غيابيًا لسيفيرين كراسيميروف باغتصاب وقتل الصحفية وطلبوا من ألمانيا تسليمه ليمثل أمام المحاكمة في بلغاريا.

وربط مراقبون بين قتل المذيعة وبين تسليطها الضوء على ملفات فساد ببرنامجها “الكاشف” بشأن تورط شركات خاصة في قضايا فساد مرتبطة بسوء إنفاق أموال الاتحاد الأوروبي.

وتسبب قتلها الوحشي في صدمة لدى البلغار وجدد النقاش بشأن حرية الصحافة في بلادهم الواقعة في منطقة البلقان.