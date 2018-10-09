رجل أعمال سوداني يطلق الرصاص على زوجته

تحوَّل خلاف بسيط بين رجل أعمال سوداني وزوجته إلى جريمة انتهت بإطلاقه الرصاص عليها، وفق موقع “كوش نيوز” المحلي.

وفي التفاصيل، فإن خلافًا وقع بين رجل أعمال وزوجته في منطقة دار السلام داخل منزلهما، إذ لم يتمالك المتهم نفسه وقام بإطلاق النار من مسدسه على زوجته؛ ما أدّى إلى سقوطها أرضًا فيما هرع أفراد الأسرة للمكان فور سماع صوت الرصاص.

وتمَّ نقل الزوجة المصابة لمستشفى “أم درمان” حيث أجريت لها عملية جراحية وأدخلت العناية المركزة وتم حجزها في عنبر الجراحة الدقيقة بالمستشفى، فيما تم إلقاء القبض على رجل الأعمال وبحوزته المسدس.

ولم يرد مزيد من التفاصيل بشأن ملابسات الواقعة أو أسبابها.